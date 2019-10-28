Москва, , 12:04 — REGNUM Студентов российских вузов чаще всего волнуют проблемы трудоустройства, «по специальности не всегда можно устроиться», считают 22% жителей России. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Также среди проблем студентов граждане назвали «платное образование, нехватка бюджетных мест» (21%), «безденежье, маленькие стипендии» (19%), дефицит общежитий (6%) и низкое качество преподавания (5%).

Большинство граждан РФ (60%) уверены, что сегодняшним студентам живётся тяжелее, чем студентам предыдущих поколений: «высокие цены на всё», «тяжёлое материальное положение студентов», «нет уверенности в завтрашнем дне» и др. Противоположного мнения придерживаются 18%.

Опрос граждан РФ проведён 8 сентября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов заявил, что в России в 2021 году студентов высших учебных заведений начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта (ИИ).

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