Белгород, , 12:07 — REGNUM Ученик 10 класса лицея №9 Белгорода Евгений Дрибноход завоевал бронзовую медаль на XXIV Международной астрономической олимпиаде в Румынии. Школьник выступал в составе сборной России, которая заняла первое место в неофициальном командном зачёте, сообщили 28 октября в пресс-службе регионального департамента образования.

Россию представляли две команды: национальная сборная и команда Московского региона. Белгородский школьник выступал в составе российской команды и был удостоен бронзовой медали. Всего школьники из РФ завоевали 15 медалей. Участники прошли теоретический, наблюдательный и практический туры.

Олимпиада проходила с 20 по 26 октября в румынском городе Пьятра-Нямц. В состязании участвовали школьники из 20 стран мира.