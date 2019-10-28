Москва, , 12:01 — REGNUM Стерилизация мужчин, осуждённых за действия сексуального характера, в ряде случаев может оказаться действенным решением. Об этом 28 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на радио «Комсомольская правда».

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«Я считаю, что здесь решение должен принимать судебный эксперт, судебно-психиатрический эксперт в том случае, если речь идёт о маниакальном состоянии и о повторяемости этих преступлений — это реальный способ решения проблемы», — заявила Скворцова.

Тем не менее Минздрав в любом случае не может выступить инициатором такой меры, уточнила она.

«Это не полномочия Министерства здравоохранения. Но это один из способов решения проблемы для маниакальных пациентов», — отметила она.

В Чехии и Польше действует программа хирургической стерилизации мужчин, осуждённых за действия сексуального характера.