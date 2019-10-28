Москва, , 12:08 — REGNUM Лефортовский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему премьер-министру Дагестана Абдуcамаду Гамидову и его заместителю — экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову. Они признаны виновными в растрате бюджетных средств.

Напомним, бывшие высокопоставленные чиновники правительства Дагестана, по версии следствия, похитили 41 млн рублей при реконструкции здания в городе Махачкале под спецприемник для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства.

«Гамидов, Юсуфов и трое иных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выработали схему преступления и провели распределения ролей. Гамидов должен был использовать служебное положение для осуществления своего плана», — цитирует ТАСС вводную часть приговора судьи. Наказание для экс-чиновников будет названо в завершающей части приговора.

Суд отметил, что у Абдуcамада Гамидова была не ведущая роль в преступлении. Установлено, что инициатором создания группы было не указываемое в приговоре «иное лицо номер 1». Суд также пришел к выводу, что преступление носило организованный и корыстный характер, а члены группы действовали слаженно, четко распределив роли.

Как сообщало ИА REGNUM, Гамидов, Юсуфов, а также бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев и экс-министр образования региона Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля 2018 года по подозрению в хищении бюджетных денег при реализации госпрограмм на территории республики. Эпизод со спецприёмником был выделен из уголовного дела в отдельное производство.

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