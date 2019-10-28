Москва, , 12:04 — REGNUM В Москве с 28 октября по 3 ноября ожидается неустойчивая погода с перепадами давления, порывистым ветром, дождем и мокрым снегом. Об этом 28 октября сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информацию, полученную в центре «Фобос».

Как сообщают синоптики, в российской столице на предстоящей неделе будут частые перепады давления и осадки, что вызвано активной деятельностью циклонов.

Причем понедельник, 28 октября, будет самым теплым на этой неделе. Далее уже во вторник может пойти дождь переходящий в снег. В среду может похолодать до 0…+3 градусов днем, а вот ночью ожидается 0…-2 градуса.

«Самой холодной окажется середина недели, когда температурный режим не только вернется в рамки нормы, но даже может оказаться немножко ниже нее», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Гидрометцентра посоветовали жителям Москвы, которые являются владельцами авто, срочно поменять резину.

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