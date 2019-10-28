Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM Мусорный полигон рядом с посёлком Шабровский (Екатеринбург) не будет построен без согласия жителей. Об этом заявил глава города Александр Высокинский, сообщает ЕАН.

По словам мэра, у городских властей есть принципиальная позиция — без согласия жителей посёлка полигон не будет построен.

«И у инвестора стоит четкая задача, которую я поставил: если ты с гражданами не поработал и не убедил, если граждане этого пугаются — моей подписи под проектом не будет», — сказал Высокинский.

Вероятно, что власти проведут опрос на уровне отдельного микрорайона по строительству полигона, добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, полигон был указан в проекте генплана развития Екатеринбурга до 2035 года. Это вызвало возмущение жителей посёлка, которые ранее протестовали против постройки полигона.

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