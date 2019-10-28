Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону первый снег выпадет до начала календарной зимы. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра России.

Осадки в виде снега ожидаются в ночь на 1 ноября. В это же время температура воздуха опустится до — 3 градусов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ожидается похолодание. 28 и 29 октября столбики уличных термометров поднимутся до +15 градусов. Затем температура воздуха начнёт снижаться, достигнув отметки +6 градусов днём.

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