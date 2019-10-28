Бишкек, , 11:57 — REGNUM В международном аэропорту «Ош» открыт регулярный авиарейс Ош — Кувейт, который выполняет авиакомпания Jazeera Airways, сообщает 28 октября издание 24.kg.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня, 28 октября, в Оше приземлился первый самолёт кувейтской компании, который по традиции был встречен водяной аркой. Согласно данным сайта Jazeera Airways, рейс выполняется еженедельно по воскресеньям. Стоимость билета составляет от 30,22 кувейтских динар (6347 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 октября российская авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямой авиарейс из Красноярска в Ош. Авиарейсы будут выполняться по вторникам.

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