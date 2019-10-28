Иркутск, , 11:55 — REGNUM В Приангарье с начала года продолжает значительно снижаться уровень безработицы. По данным Иркутскстата, к августу 2019 году в регионе насчитывалось 68,5 тыс. граждан, не имеющих никакой работы.

Бен Шан. Безработица

Это 5,9% при общей численности рабочей силы 1168,1 тыс. человек, что выше средних показателей по России, где по итогам лета уровень безработицы составил 4,3%. Но это существенно ниже результатов первого квартала в Приангарье, когда количество безработных составило почти 83 тыс. человек или 7,3%.

Напомним, по данным Минтруда России, уровень безработицы снижается в целом по стране. Однако есть и исключения. Как сообщало ИА REGNUM, наиболее напряжённая ситуация сложилась на рынке труда в республиках Северного Кавказа.

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