Москва, , 11:54 — REGNUM Право на эвтаназию — крайне сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. Об этом 28 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на радио «Комсомольская правда».

«Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь, и в странах это решается референдумом, поскольку, во-первых, разные преобладающие религии в разных странах. Протестантская и православная вера очень отличаются друг от друга и формируют разные мировоззрения. Кроме того, существуют и другие способы избавления от страданий — те сильнодействующие наркотические препараты, которые даже незарегистрированные мы централизованно завозим в страну, и способы избавления от удушья и так далее — то, что называется паллиативной помощью, очень активно развивается в нашей стране», — заявила Скворцова.

По её словам, в ряде стран Запада, где разрешена эвтаназия, наблюдаются злоупотребления этим правом.

«Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться этот конкретно в нашей стране. Само население должно будет решить, готово оно на это пойти или нет», — отметила она.