Нальчик, , 11:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попался в руки правоохранителей житель села Куба, который перевозил в своей машине более 1,777 кг марихуаны. Наркотическое средство было обнаружено сотрудниками ДПС, которые остановили для проверки автомобиль «Москвич-2140», сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе МВД по республике.

На заднем пассажирском сидении были найдены два полимерных пакета с растительным веществом с характерным запахом наркотиков. Водитель признался, что наркосодержащее растение он собрал на дикорастущем поле и везет для личного употребления.

В отношении дважды судимого кубинца было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Как отметили в МВД, это самый большой выявленный в последние дни в республике улов. Ранее был задержан 48-летний житель села Зарагиж с 329 граммами марихуаны и 52-летний житель села Герменчик, у которого было обнаружено 222 грамма нарковещества.