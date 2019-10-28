Москва, , 11:49 — REGNUM Стали известны страны, которые пользовались наибольшей популярностью у российских туристов прошедшим летом. Так, по данным сервиса Maps. me, лидером оказалась Турция. Причём наибольший интерес граждане России проявили к Средиземноморскому региону страны.

Читайте также: Среди жителей РФ растет популярность отдыха за границей — туроператоры

Отмечается, что по сравнению с весенним рейтингом, популярность Турции значительно возросла. Она поднялась сразу на шесть строчек. А вот США, которые занимали восьмое место, и летом вовсе выпали из топ-20.

Также по теме: Названы популярные у жителей РФ перелеты в ноябрьские праздники

Также в тройку популярных направлений для отдыха летом 2019 года вошли Италия, которая занимала первое место, и Польша, пишет РИА Новости. Также пользуются спросом у туристов из России Испания, Германия, Греция, Франция, Чехия, Финляндия и Литва.

Добавим, что рейтинг самых популярных у российских туристов стран прошедшим летом составлялся на основе количества скачиваний карты страны на сервисе Maps. me пользователями из России.

Как сообщало ИА REGNUM, провести отдых на ноябрьские праздники жители России отправятся в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Эти направления стали самыми популярными внутри страны, согласно данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Прага, Амстердам, Стамбул, Берлин и Париж.

Читайте ранее в этом сюжете: Либерия вошла в топ-10 туристических направлений по версии Lonely Planet