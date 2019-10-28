Якутск, , 11:50 — REGNUM Якутия попала в топ-3 лидеров РФ во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Сергей Шнуров: «Чтение должно стать престижным занятием»

Лауреатами этого года в конкурсе стали Нижегородская область, Красноярский край и Якутия. Победитель конкурса — Белгородская область.

«Поздравляю Вас с этой заслуженно высокой оценкой деятельности и достигнутых успехов в развитии литературной жизни, повышения доступности и поддержке чтения в Республике Саха (Якутия)!» — получил поздравление глава Якутии Айсен Николаев от президента Российского книжного союза, председателя жюри конкурса «Самый читающий регион» Сергея Степашина, пишет Yakutia-daily.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам певца Сергея Шнурова, который принимал участие в заседании Общественного совета при Комитете по культуре в Госдуме на тему «Сможет ли Россия стать самой читающей страной?», интерес к литературе можно вернуть не абстрактными призывами, а мотивацией повысить собственный социальный статус. Чтение, по его словам, должно стать престижным занятием и выполнять роль социального лифта.