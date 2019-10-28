Москва, , 11:53 — REGNUM Строительство второго участка Некрасовской линии московского метро с четырьмя станциями планируется завершить к 15 декабря 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сейчас готовность станций на участке составляет 90%. После завершения основных работ в декабре специалисты приступят к наладке оборудования. Это займет от двух недель до трех месяцев в зависимости от конкретных условий. Уже после этого станции откроют для пассажиров.

Параллельно со строительными работами ведется благоустройство на прилегающих к станциям территориях.

На строящемся участке Некрасовской линии расположены четыре станции: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Первый участок линии от «Некрасовки» до «Косино» уже запущен.