Москва, , 11:46 — REGNUM В настоящее время в России уже удалось достичь снижения темпов заражения ВИЧ и есть основания полагать, что эта тенденция сохранится. Об этом 28 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на радио «Комсомольская правда».

«За последние два года мы достигли результата, что число новых случаев у нас больше не увеличивается. Но я боюсь сглазить, но по предварительным данным девяти месяцев текущего года у нас снизилось число новых случаев ВИЧ. Поэтому я надеюсь, что через пик мы уже перешли и идём вниз», — заявила Скворцова.

Она напомнила, что заражение ВИЧ происходит либо половым путём, либо через кровь