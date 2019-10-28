Москва, , 11:43 — REGNUM В России давно существует возможность пройти бесплатные и анонимные тесты на ВИЧ, и по данным на 2018 год такое тестирование прошли уже 30 млн граждан РФ. Об этом 28 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на радио «Комсомольская правда».

«Мы за три года вышли на показатель самый высокий в мире по бесплатным скринингам на ВИЧ», — заявила Скворцова.

«Тестироваться можно бесплатно и анонимно. Более 30 млн человек прошли такое тестирование в 2018 году», — указала она.

Она напомнила, что заражение ВИЧ происходит либо половым путём, либо через кровь.