Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Известная актриса Дженнифер Энистон рассказала, как она всё-таки решила завести аккаунт в социальной сети Instagram. Об этом 28 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В эфире телешоу ведущей Эллен Дедженерес Энистон сообщила: она подумала, что в этом нет ничего «страшного». «Так почему бы не присоединиться к вечеринке?», — сказала актриса, добавив, что теперь она получит возможность участвовать в тех «развлечениях», которые устроивают себе пользователи соцсети.

Напомним, Дженнифер Энистон присоединилась к платформе 15 октября 2019 года. Она сразу попала в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку набрала 1 млн подписчиков всего за 5 часов и 16 минут.

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