Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Молодой водитель, по вине которого в Петербурге погиб 15-летний подросток, осужден к реальному сроку заключения и лишен водительских прав. Он сбил школьника, выходящего из трамвая.

Трагедия произошла вечером 25 мая текущего года на перекрестке проспекта Науки и улицы Обручевых в Калининском районе Петербурга. В тот день 20-летний водитель Азиз Улугбеков не снизил скорость и не остановился, как предписано ПДД, перед остановившемся на остановке трамваем. В результате под колесами его Chevrolet Lanos» оказался 15-летний подросток, вышедший из вагона.

Несмотря на попытки врачей спасти жизнь пострадавшего, юноша скончался в больнице в течение суток.

В отношении Улугбекова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Свою вину мужчина признал полностью.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2.5 года», — сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, с Улугбекова в счет удовлетворения причиненного морального вреда взыскано 3,6 млн рублей.