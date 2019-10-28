Сеул, , 11:37 — REGNUM Делегация Узбекистана посетила в Южной Корее одну из самых мощных в мире АЭС Кори с установленной мощностью 7743 МВт, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

Узбекистанскую делегацию возглавил генеральный директор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов. Представители Узбекистана планируют наладить сотрудничество с южнокорейскими компаниями в сфере ядерной энергетики.

Делегация Узбекистана посетила 4-ый энергоблок АЭС Кори, который был введен в эксплуатацию 29 августа 2019 года, а также строительные площадки двух энергоблоков, который планируется запустить в 2023 и 2024 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре делегация Узбекистана посетила Францию с целью изучению опыта по строительству и эксплуатации АЭС. Власти республики планируют построить первую стране АЭС — приоритетная площадка определена вблизи озера Тузкан в Джизакской области Узбекистана.

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