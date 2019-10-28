Красногорск, , 11:37 — REGNUM Врачи Пушкина спасли пациента с редким для России диагнозом лихорадка Денге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Пациента с высокой температурой, сыпью и болью в суставах доставили в московскую областную больницу имени проф. Розанова В.Н. Выяснялось, что молодой человек почувствовал себя плохо во время отдыха в Таиланде.

« Именно тогда повысилась и температура, и появилась мелкопятнистая сыпь. Потом в течение трех дней его состояние постепенно улучшилось, но на 5 день температура вновь резко повысилась уже до 40 градусов, сыпь появилась по всему телу, добавились болезненность в коленных суставах и увеличение лимфатических узлов», — заявила врач инфекционного отделения больницы Анастасия Патран.

Для лечения он вернулся в Россию, где ему поставили редкий диагноз лихорадка Денге — острое вирусное заболевание, которое переносится комарами и характерно для стран с тропическим климатом. На данный момент состояние пациента улучшилось и он выписан домой.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московский областной КДЦ для детей поступило новое оборудование для диагностики заболеваний органов слуха.

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