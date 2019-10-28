Москва, , 11:33 — REGNUM Количество смертей в России, причиной которых стали инсульты и инфаркты миокарда, сильно снизилось за последние 10 лет. Об этом заявила 28 октября российский министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда».

«За 10 лет мы более чем в два раза снизили смертность от инсультов, от травмы от дорожно-транспортных происшествий», — заявила Скворцова.

Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря созданию межрайонных, межмуниципальных центров спасения при инсультах, инфарктах миокарда и комбинированных травмах.

Также министр отметила снижение смертности от инфаркта миокарда на 20%.

Напомним, общее снижение смертности в России отмечено в 2019 году. В Минздраве ранее сообщили, что с января по август данный показатель снизился на 3,1%. Тем не менее в стране умирает больше людей, чем рождается.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова обещала, что естественный прирост населения начнется в 2023 — 2024 годах.