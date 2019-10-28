Москва, , 11:27 — REGNUM Почти треть жителей РФ готовы потратить на празднование Нового года не более 5 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM 28 октября сообщили организаторы опроса, проведённого сервисом Туту.ру.

Юрий Пименов. Новый год. 1949

Кроме того, 25% опрошенных признались, что надеются раскошелиться на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, и лишь 9% респондентов готовы к тратам в 200 тыс. рублей и более. Для 8% жителей России приемлемой оказалась сумма в 20−50 тысяч рублей, а 16% приготовились разориться на 10−20 тысяч.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году опросы показали, что на новогодние подарки в среднем граждане РФ были готовы потратить 4700 рублей, лично для себя — 4500 рублей, своей второй половине — около 4300 рублей. На подарки друзьям граждане готовы выложить около 3700 рублей, коллегам — 3100 рублей.

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