Барнаул, , 11:25 — REGNUM Привлекать глав муниципалитетов к отбору профессионально-ориентированных абитуриентов для целевого обучения предложил председатель совета ректоров вузов Алтайского края и Алтая Игорь Салдан, сообщает 28 октября пресс-служба Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ).

Новый механизм обсудили участники заседания совета ректоров образовательных организаций Алтая, которое прошло в минувшую пятницу.

Как следует из сообщения, предложенный подход уже показал свою эффективность при взаимодействии министерства здравоохранения Алтайского края и АГМУ. На новом этапе будет содействовать устранению кадрового дефицита в муниципалитетах.

Отмечается, что предложенную Салданом инициативу поддержала заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына. На совещании она заявила о готовности министерства организовать диалог между всеми заинтересованными сторонами в следующий период проведения приемной кампании.

Читайте также: Ряд регионов РФ не исполняет программу «Земский доктор»