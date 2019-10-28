Барнаул, 28 октября 2019, 11:25 — REGNUM Привлекать глав муниципалитетов к отбору профессионально-ориентированных абитуриентов для целевого обучения предложил председатель совета ректоров вузов Алтайского края и Алтая Игорь Салдан, сообщает 28 октября пресс-служба Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ).
Новый механизм обсудили участники заседания совета ректоров образовательных организаций Алтая, которое прошло в минувшую пятницу.
Как следует из сообщения, предложенный подход уже показал свою эффективность при взаимодействии министерства здравоохранения Алтайского края и АГМУ. На новом этапе будет содействовать устранению кадрового дефицита в муниципалитетах.
Отмечается, что предложенную Салданом инициативу поддержала заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына. На совещании она заявила о готовности министерства организовать диалог между всеми заинтересованными сторонами в следующий период проведения приемной кампании.
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