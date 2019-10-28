Красногорск, , 11:27 — REGNUM В Московской области за девять месяцев 2019 года 14% будущих родителей выбрали партнерский формат проведения родов. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По словам замминистра здравоохранения Московской области СветланыЛазаревой, популярность партнерских родов в регионе постоянно растет. В 2018 году этот в этом формате провели 9,7% от всех родов в регионе, а в 2019 году 14% родов. Она напомнила, что партнерские роды входят в пакет услуг в рамках ОМС. Для будущих родителей в регионе проводят бесплатные семинары.

«Занятия, посвященные вопросам партнёрских родов, позволяют будущем отцам укрепить свою уверенность в целесообразности поддержки супруги в такой важный и ответственный момент как рождение малыша», — заявила Светлана Лазарева.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области за девять месяцев 2019 года провели около 4,2 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения.

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