Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Игра Overwatch 2 может быть представлена Blizzard на предстоящем фестивале BlizzCon. Об этом 28 октября сообщил портал ESPN.

Издание пишет, что к нему попала документация с описанием проекта. Согласно изложенной в ней информации, геймеров ждёт, скорее не совершенно новая игра и не «капитальный ремонт», а знакомая Overwatch с изменениями, которые, впрочем, могут оказаться весьма значительными.

Напомним, фестиваль BlizzCon 2019 начнёт свою работу 1 ноября 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что активисты, не согласные с решением Blizzard по поводу дисквалификации китайского профессионального игрока Blitzchung, 29 октября 2019 года планируют провести онлайн-протест. Они намерены требовать от спонсоров заявлений о том, что те не будут «участвовать в авторитарной цензуре».

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