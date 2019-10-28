Москва, , 11:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что Росарио Мурильо награжден за заслуги в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Орденом Дружбы награждены еще девять человек. В частности, орден получат профессор кафедры славянских и германских исследований Тулейнского университета, гражданин США Уильям Брумфилд, гражданин Чехии, композитор Вадим Петров и др.

Также семь человек удостоены медали Пушкина. Среди них: руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» при Университете Кадиса Андрес Сантана Аррибас, завкафедрой русского языка и литературы факультета иностранных языков и литературы Университета им. Ким Ир Сена, гражданин КНДР Ли Вон Нам и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Южной Осетии Марата Кулахметова орденом Дружбы.

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