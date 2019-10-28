Улан-Удэ, , 11:03 — REGNUM Задымлённость в столице Бурятии Улан-Удэ снова бьёт все рекорды. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» депутат Госдумы Николай Будуев, отметив, что вечером на улице просто невозможно находиться.

Дым из трубы

«И опять-таки в воздухе висит не дым от печных труб, которые топят дровами, а тяжёлая, зловонная пелена с сильным запахом непонятно чего», — написал он.

По его словам, полгода назад он направил запрос в природоохранную прокуратуру с просьбой усилить контроль за отдельными объектами, использующими «грязные» способы обогрева — уголь или отработки машинного масла. Запрос был отправлен после многочисленных жалоб горожан на ужасающее качество воздуха. Депутат добавил, что, по данным Роспотребнадзора, именно эти объекты являются причиной пелены, в которой тонет город.

«Самое интересно, что когда едешь по городу, в принципе, видно эти самые трубы цехов/складов/СТОшек, торчащие то тут, то там, из которых и валит этот черный дым. Даже искать особо не надо. Очевидно, что уровни допустимых выбросов ими превышаются в разы», — отметил он.

Николай Будуев отметил, что Роспироднадзор должен был начать проверки во втором полугодии 2019 года, однако второе полугодие идёт, а «ощущение такое, что стало только хуже».

Добавим, на днях суд в Бурятии обязал котельную Улан-Удэнского энергетического комплекса повысить эффективность газоочистного оборудования. Как сообщало ИА REGNUM, ранее было установлено, что фактическая эффективность оборудования по очистки газа на котельной снижена на 25%.

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