Симферополь, 28 октября 2019, 10:48 — REGNUM Рейс Москва-Симферополь стал самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году, такие данные аналитиков сервисов онлайн бронирования привёл на своей странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов 28 октября. Среди зарубежных направлений лидирует Украина.
Высокий турпоток в Крыму ожидают к новогодним праздникам — уже сейчас в ряде отелей уровень бронирования на этот период превышает 70%, и ежедневно растёт.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года Крым посетили 6,87 млн туристов, что на 10% выше показателя 2018 года, и выше показателей всех лет постсоветского периода.