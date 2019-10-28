Симферополь, , 10:48 — REGNUM Рейс Москва-Симферополь стал самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году, такие данные аналитиков сервисов онлайн бронирования привёл на своей странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов 28 октября. Среди зарубежных направлений лидирует Украина.

«Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 млн 35 тысяч отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран», — написал Аксёнов.

Высокий турпоток в Крыму ожидают к новогодним праздникам — уже сейчас в ряде отелей уровень бронирования на этот период превышает 70%, и ежедневно растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года Крым посетили 6,87 млн туристов, что на 10% выше показателя 2018 года, и выше показателей всех лет постсоветского периода.