Кызыл, , 10:48 — REGNUM Тува вошла в число российских регионов, где количество безработных растёт быстрее, чем в среднем по стране. Такие данные приводятся в оперативной информации о ситуации на рынке труда, опубликованной на сайте Минтруда России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С 9 по 16 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,4% и составила 645 тыс. человек. Всего за неделю снижение отмечено в 51 регионах.

Вопреки этой тенденции, в тридцати регионах безработица растёт. Причём, наибольшие темпы наблюдаются в республиках Дагестан, Крым, Марий Эл, Тува, Чувашия, Чечня, Камчатском крае, Омской области, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в Туве более чем в два раза превышает среднероссийские показатели. По данным Красноярскстата, во втором квартале 2019 года среди граждан старше 15 лет безработных в республике оказалось 13 тыс. человек или 11,6% численности рабочей силы.

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