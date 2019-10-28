Москва, , 10:42 — REGNUM В вещании крупнейших российских федеральных телеканалов возможны сбои. Об этом заявил генеральный директор ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» Михаил Шубин.

По его словам, которые приводит газета «Ведомости», это связано с сокращением штата. На такую меру телецентр был вынужден пойти из-за финансовых трудностей, вызванных неплатежами со стороны «Первого канала» и его подрядчиков, оставив только тех сотрудников, которые напрямую обеспечат жизнедеятельность «Останкино» и производство.

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причём лавинообразно, — отмечает Шубин. — Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра».

Гендиректор отметил, что «это крайне мерзкая ситуация», однако телецентр ничего сделать не может. При этом в пресс-службе «Первого канала» заявили, что компания осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательствами.

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

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