Москва, , 10:39 — REGNUM Медицина в России развита хуже, чем в передовых странах мира. Так считают 58% граждан РФ. 9% придерживаются противоположного мнения. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 22% опрошенных, уровень развития российской медицины такой же, как и в передовых странах мира.

Через 10 лет состояние медицины в России будет лучше, чем в передовых странах, уверены 22% граждан. 32% респондентов считают, что таким же. 30% заявили, что и через 10 лет отечественная медицина будет отставать.

Опрос граждан РФ проведен 6 октября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 54% жителей России считают, что современная медицина может справиться с большей частью существующих болезней человека. 37% придерживаются противоположного мнения.

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