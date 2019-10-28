Сергокалинский район, , 10:44 — REGNUM Останки участника Великой Отечественной войны Аднана Тагирова, найденные в ходе поисковой экспедиции, предали земле в Сергокалинском районе Дагестана. Церемония перезахоронения состоялась на малой родине воина — в хуторе Бахмахи Нижнемулебкинского сельсовета, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе районной администрации.

В ряды Красной Армии Аднан Тагиров был призван в 1942 году, а спустя полгода был признан пропавшим без вести. Недавно, в ходе поисковой экспедиции отрядов «Малгобек» и «Курган», его останки были найдены на территории Ингушетии в числе других бойцов, пропавших без вести в ходе Малгобекской оборонительной операции в сентябре 1942 года. Личность Тагирова удалось установить по медальону.

Митинг, посвященный передаче останков красноармейца, состоялся 25 октября в городе Малгобек. После перезахоронения со всеми воинскими почестями в его родном селе также состоялся митинг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Воевать смело — умирать с честью! Заповедь горца, защитившего Родину

Как сообщало ИА REGNUM, из Дагестана в годы Великой Отечественной войны ушли защищать родину более 158 тысяч человек. Из них 58 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, семь дагестанцев стали кавалерами ордена Славы всех трех степеней.