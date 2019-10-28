Южно-Сахалинск, , 10:41 — REGNUM Сахалин станет первым регионом в РФ, где гражданам с 1 ноября станут доступны консультации с врачами по видеосвязи, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Вести онлайн-приём островитян будут 20 лучших специалистов из Москвы — кандидаты и доктора медицинских наук. Первые онлайн-консультации в тестовом режиме уже прошли в одной из поликлиник Южно-Сахалинска. С 1 ноября услуга будет доступна всем жителям Сахалина и Курил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сахалина Валерий Лимаренко заявил о необходимости создания в регионе медицинского кластера.