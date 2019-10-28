Тула, , 10:23 — REGNUM Резкое похолодание придёт в Тулу в конце октября — начале ноября, сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю, сообщает ИА REGNUM.

По прогнозам синоптиков, уже со вторника, 29 октября, в регионе днём воздух не прогреется выше +8 градусов, начнутся дожди. 30 октября днём прогнозируется +3 градуса, пройдёт снег, а 31 октября — уже днём будет минусовая температура, до одного градуса мороза, а ночью — до — 5.

ГИБДД распространило предупреждение автомобилистам о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.

«При температуре воздуха менее 7 градусов тепла летняя резина начинает терять свойства и затвердевает», — сообщили в ГИБДД.

Замена резины на тульских автосервисах сегодня обойдется в цену от тысячи рублей и выше, в зависимости от диаметра.