Москва, , 10:13 — REGNUM Более половины жителей России (54%) считают, что современная медицина может справиться с большей частью существующих болезней человека. 37% придерживаются противоположного мнения. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Ранее по теме: Качество нынешней медицины в России хуже, чем 10 лет назад: опрос

По мнению 67% опрошенных, в ближайшие 50 лет медицина сможет научиться лечить людей от таких болезней, которые сегодня считаются неизлечимыми (например, СПИД). 22% в этом не уверены.

За последнее время 50% респондентов встречали в СМИ информацию о новейших достижениях медицины. 39% такая информация не попадалась.

Опрос граждан РФ проведен 6 октября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ предложил ввести административную ответственность за оказание медицинской помощи, которая не соответствует клиническим рекомендациям. Штрафы составят от 20 до 70 тыс. рублей.

Читайте также: Минздрав РФ определил размеры штрафов за ошибки врачей