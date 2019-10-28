Москва, , 10:12 — REGNUM Лекарственное обеспечение в амбулаторном звене на льготной основе охватывает 19% граждан. Об этом 28 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на радио «Комсомольская правда».

«Что касается дневных стационаров и скорой помощи, все лекарства абсолютно бесплатно обеспечиваются всем за счёт средств ОМС. А вот если речь идёт о первичном звене, то амбулаторное лекарственное обеспечение покупают сами люди или регионы для льготных категорий граждан», — заявила Скворцова.

«По действующему законодательству лекарственное обеспечение в амбулаторном звене — бесплатно обеспечивается 19% граждан. Это льготные категории, либо федеральные, либо региональные льготники. Дети до трёх лет обеспечиваются бесплатно за счёт региональных бюджетов, а в многодетных семьях — до шести лет», — указала она.