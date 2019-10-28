Дамаск, , 10:15 — REGNUM Найти убежище лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади помогла слежка за его помощником. Об этом 28 октября со ссылкой на представителей службы безопасности Ирака сообщает Reuters.

По информации источника агентства, выследить местонахождение лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади помогла слежка за его помощником Исмаилом аль-Итави, который был замечен на рынке в Идлибе. Его путь от рынка до дома был отслежен спецслужбами.

«Мы передали детали ЦРУ, и они использовали спутник и БПЛА для наблюдения за местностью», — сообщил представитель службы безопасности Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о том, что аль-Багдади покончил с собой пытаясь сбежать от военных США через подземный тоннель на северо-западе Сирии. Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о смерти главаря террористов.

В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией о действиях Соединенных Штатов по ликвидации аль-Багдади.

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