Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Известный стример Кори Майкл, известный под ником King Gothalion, решил сменить платформу и перешёл с Twitch на Mixer. Об этом 27 октября он сообщил на своей Twitter-странице.

https://twitter.com/Gothalion/status/1188487236083433472

Майкл в основном посвящал свои стримы видеоиграм Destiny 2 и Borderlands 3, на Twitch у него было чуть более 1 млн подписчиков. Стример выпустил видео, в котором он объяснил причины своего решения, обратив внимание подписчиков на некоторые преимущества Mixer.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с Twitch на Mixer перешли известные стримеры Shroud и Ninja. C 2016 года Mixer принадлежит компании Microsoft.

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