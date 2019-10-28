Джакарта, , 10:11 — REGNUM Красоту островов Ломбок и Сумбава в провинции Западная Нуса-Тенгара продвигают в Австралии на индонезийском фестивале, который завершился 27 октября 2019 года, сообщает Antara.

Глава регионального совета по продвижению туризма провинции Западная Нуса-Тенгара Анита Ахмад заявила, что индонезийский фестиваль стал мероприятием в ознаменование 70-й годовщины дипломатических отношений между Индонезией и Австралией.

«Австралия является многообещающим рынком для островов Ломбок и Сумбава. Помимо доступных прямых рейсов, Индонезия также является вторым домом для австралийских туристов», — отметила Анита Ахмад.

По её словам, географическая близость и потенциал как природного, так и культурного туризма, в данном случае Ломбок и Сумбава, пользуются популярностью у многих туристов. Из-за этого все правительственные и туристические субъекты должны серьезно работать на австралийском рынке.

«Мы будем стремиться поддержать достижение цели в 4,5 млн туристов в 2020 году», — заявила Анита Ахмад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства туризма Индонезии Ариф Яхья с оптимизмом отметил, что поступления в иностранной валюте от сектора туризма в 2019 году достигнут 20 млрд долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Доход от туризма в Индонезии достигнет $20 млрд в 2019 году — Минтуризма