Элиста, , 10:10 — REGNUM В Калмыкии планируют увеличить время ограничения розничной продажи алкогольной продукции, сообщили 28 октября в пресс-службе надзорного ведомства по итогам совещания с участием депутатов и представителей правительства республики.

Вопрос увеличения ограничения розничной продажи алкогольной продукции инициировала прокуратура в рамках реализации Плана мероприятий по борьбе с незаконным оборотом в границах республики алкогольной и спиртосодержащей продукции, профилактике правонарушений.

Как отмечалось на заседании, по статистике, на территории Калмыкии каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители констатируют также рост административных правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, и рост ДТП. При этом, как отмечалось на совещании, водители, задержанные за рулем в нетрезвом виде, приобретали алкоголь в вечернее время.

По поручению прокурора республики в настоящее время прорабатывается возможность расширения ограничений на торговлю алкоголем — в части увеличения времени на запрет розничной продажи спиртных напитков.