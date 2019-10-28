Махачкала, , 10:17 — REGNUM Более 40 отделений «Почты России» в Дагестане было отремонтировано за 2019 год. В дальнейшем планируется привести в надлежащее состояние все 570 отделений почтовой связи в республике, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе главы региона.

За последние 1,5 года в Дагестане во всех отделениях «Почты России» появилась возможность для осуществления безналичного платежа, доля которого с тех пор значительно возросла. Дальнейшая цель — перейти на оплату через мобильное приложение.

Отмечается, что взаимодействие властей региона и «Почты России» наращивается и в таком направлении, как доставка газетно-журнальной продукции. Ожидается, что благодаря этому сотрудничеству будет существенно увеличено количество точек распространения газет и журналов, в том числе на национальных языках — печатная продукция появится в каждом почтовом отделении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее работникам почтовой службы Дагестана было обещано повышение заработной платы с 2020 года. Прибавка к месячному окладу в среднем составит около 20%, коснется она свыше 2,6 тыс. сотрудников по всей республике.