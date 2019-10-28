Якутск, , 10:25 — REGNUM Якутия уже окончательно вошла в зиму — по данным синоптиков температура воздуха до — 8 градусов наблюдается в Якутске, и это самые меньшие показатели термометров в республике. В северных районах уже давно лежит снег, а автомобилисты «переобулись», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Автомобилисты Дальнего Востока, особенно в Якутии, используют различные способы утепления. В их числе — автоодеяла, брезент, а также предпусковые подогреватели. Такая подготовка положительно сказывается на использовании машины зимой», — рассказал ЯСИА старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса АДФ СВФУ Евсей Анисимов.

По мнению экспертов, лучше запастись несколькими комплектами шин для летней и зимней езды, тогда резина прослужит дольше. Если же выбирать «всесезонку», то нужно обратить внимание на состояние протектора. Местами стертый или нечеткий рисунок, а также трещины — это верные признаки, что резину придётся обновить.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии холодов всем автомобилистам надо успеть поменять резину — летние шины могут спровоцировать ДТП.