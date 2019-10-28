Оренбург, , 10:06 — REGNUM В Оренбургской области с отключением аналогового телевизионного вещания отмечен рост цен на ряд моделей телеприставок. Подорожание в Оренбургском УФАС назвали незначительным — в пределах 2,3%.

В ведомстве подчеркнули, что с 14 октября 2019 года проводится ежедневный мониторинг цен на пользовательское оборудование. В регионе ассортимент цифровых приставок постоянно обновляется и расширяется, а цены составляют 790 — 2700 рублей.

В антимонопольной службе сообщили, что жалоб от населения на необоснованный рост цен на цифровые приставки не поступало.

Напомним, в Оренбуржье с 14 октября отключено аналоговое телевизионное вещание. Помощь в настройке оборудования (телеприставок) населению оказывают волонтеры. За два дня после перехода на цифру в регионе отмечен всплеск продаж телевизоров нового поколения и специальных приставок к телевизорам старого образца.

Читайте ранее в этом сюжете: Переход на цифровое ТВ: в Оренбуржье за два дня продано 600 телевизоров