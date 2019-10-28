Владикавказ, , 10:05 — REGNUM В Северной Осетии задержан за незаконное хранение и перевозку оружия адвокат Адвокатской палаты Иркутской области. В машине у 42-летнего гостя республики были обнаружены автомат с магазином, пистолет-пулемет с магазином и 31 патрон калибра 7,62 мм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону. Из подробностей задержания известно, что оно было совершено около 16:00 24 октября. При досмотре в салоне автомашины «Пeжо», на которой передвигался подозреваемый, были найдены автомат и пулемет.

В настоящее время устанавливают меру пресечения для задержанного адвоката. Устанавливается также причастность его к другим преступлениям.

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