Москва, , 09:59 — REGNUM За последние годы в России остановился пагубный процесс закрытия сельских амбулаторий и ФАПов. Об этом 28 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на радио «Комсомольская правда».

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нам удалось прекратить разрушение сельской медицины. Если посмотреть период с 2000 по 2014 год было почти 5 тыс. закрыто ФАПов и амбулаторий сельских», — заявил Скворцова.

Она отметила, что с 2014 по 2016 годы впервые с советского периода были полностью обновлены все требования к размещению первичной инфраструктуры, а в 2015 году была создана автоматизированная геоинформационная система, которая считает время доставки пациента из населённого пункта в медицинскую организацию.

«Мы послойно нанесли на карту каждого региона в любом масштабе не только все 156 тыс. населённых пунктов, но и все медицинские организации и вывели паспорта этих медицинских организаций», — указала она.