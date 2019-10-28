Тюмень, , 09:58 — REGNUM Образовательную программу по формированию коллектива младших школьников средствами социальных сервисов разработали педагоги Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом 28 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что программа поможет учителям работать над сплочением класса. Она задействует различные социальные сервисы, такие как «ВКонтакте», YouTube, Viber, «Летописи.ру» и другие.

«Онлайн-социализация — примета нашего времени», — объяснила сотрудник кафедры общей и социальной педагогики ТюмГУ Любовь Гладкова.

По ее словам, современные исследования не дают описания психолого-педагогических механизмов и средств для безопасного поведения в процессе онлайн-социализации. Таким образом, этот недостаток призвана решить программа ТюмГУ.

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