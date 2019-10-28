Воронеж, , 09:54 — REGNUM Резкое похолодание ожидается в Воронеже 30−31 октября, сообщает ИА REGNUM. Автомобилисты уже начали готовиться к зиме, однако больших очередей у автосервисов пока не наблюдается.

Пока в Воронеже сохраняется тёплая и сухая погода — сегодня, 28 октября, прогнозируется до +15. Однако уже к середине недели ожидается сильное похолодание: дневная температура опустится до +6, а в ночь с 30 на 31 октября — до двух градусов мороза, осадков не ожидается.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее «переобуться» в зимние шины: многие уже последовали их рекомендациям, хотя пока серьезных очередей у автосервисов нет. Стоимость сезонной смены шин (перекидки) в Воронеже составляет от тысячи до 2,5 тыс. рублей, в зависимости от диаметра.