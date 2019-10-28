Рязань, , 09:57 — REGNUM Клирика Казанского женского монастыря Рязани иерея Владимира Покровского на год отстранили от службы. Указ об этом опубликовали 27 октября на официальной сайте Рязанской епархии, сообщает ИА REGNUM. Мужчине вменяют систематическое нарушение церковной дисциплины, а родственники супруги священника обвинили его в избиении супруги.

Священнослужителю запрещено на год проводить службы, преподавать благословение и носить наперсный крест. В указе, подписанном митрополитом Рязанским и Михайловским Марком, отмечено, что запрет вынесен за «систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами».

Родственники жены клирика заявили, что мужчина сломал супруге нос, а также оставил ушибы по всему телу. Священнослужитель отрицает обвинения: женщина сама упала в подъезде.

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