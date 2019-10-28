Москва, , 09:55 — REGNUM Рекомендации по выбору качественной тыквы разместила АНО «Российская система качества» (Роскачество) 28 октября на своем портале.

Эксперты дали советы, как определить, какая тыква является вкусной и полезной.

«В первую очередь, следует ориентироваться на то, чтобы плод был вызревшим (с плотной коркой), без существенных повреждений, с подсохшей плодоножкой (хвостиком)», — говорится в рекомендациях Роскачества.

Специалисты отмечают, что размер плода и его цвет не имеют значения, так как не влияют на его потребительские качества. Также в рекомендациях предостерегают от покупки разрезанной тыквы, так как это — риск приобрести санитарно небезопасный продукт.

Напомним, Хеллоуин традиционно отмечается 31 октября. Его символом является тыква. Считается, что это — древний кельтский праздник, который с недавних пор неофициально отмечают и в России.