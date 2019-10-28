Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Благоустройство центральных улиц Екатеринбурга продлили на неделю. Об этом сообщает «Новый день».

Ремонт тротуаров в центре должны были закончить к 28 октября 2019 года. Тем не менее, на проспекте Ленина и ул. Малышева до сих пор не уложена плитка.

Новый срок — до 3 ноября 2019 года — назвал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов на утренней планёрке в горадминистрации. К этой дате подрядчики обязаны сдать все работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из подрядчиков жаловался, что работы идут труднее из-за большого людского потока, который следует по центральным улицам города. Горожане «наступают на ноги» рабочим, заявил представитель компании-исполнителя.

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